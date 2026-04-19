EXCLUSIVO | Madre de Hernán Meneses pide perdón por fatal ataque: “Él quería morir”

La madre del joven de 18 años, autor del fatal ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, accedió a una entrevista exclusiva con CHV Noticias para relatar los hechos que derivaron en el fatal ataque del 27 de marzo.

Desde Calama, la madre de Hernán Meneses Leal, autor del ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, accedió a hablar con CHV Noticias por primera vez tras el fatal ataque perpetrado por su hijo. Lo hace bajo resguardo, protegiendo su identidad. Al consultarle por las razones, explica que “por amenazas”.

“Él quería morir a lo mejor ese día en el colegio, ahí estaba su dolor“, reflexiona la mujer, que asegura que con su testimonio no busca absoluciones, ni justificar, sino contar su versión de una tragedia que aún no logra comprender, describiendo una batalla íntima, larga e invisible.

“Hay mucha gente que no entiende el proceso que nosotros estábamos viviendo con mi hijo, la batalla que estábamos viviendo con él (…) Trato de buscarme palabras, preguntas: ¿por qué mi hijo?”, comienza.





“Se sentía invisible”

La madre describió a Hernán como un joven “educado y respetuoso“, que “nunca golpeó, nunca fue agresivo y nunca tuvo un mal comportamiento”, pero que cargaba con un profundo temor a la sociedad. “Se sentía invisible, que nadie notaba su presencia“, cuenta.

Tras ser consultada por la mañana del 27 de marzo —día de la tragedia—, la mujer narra que hubo señales que hoy le resultan inquietantes. “Me causó extrañeza que él se levantó solo. No hubo que despertarlo como siempre”, detalla. Según explica, aquel día le dio sus medicamentos y le ofreció una leche que Hernán rechazó antes de salir.

—¿Cómo se enteró de esta tragedia?

—En la mañana, por las redes, empiezan a hablar los grupos de que algo estaba ocurriendo en el colegio. Luego una apoderada me llama preguntando si Hernán estaba conmigo (…) Yo pensé que algo le habían hecho a mi hijo, por lo que bajé, tomé el auto, lo empiezo a llamar y no me contesta.

A más de tres semanas de lo ocurrido, aún no encuentra respuesta para entender las motivaciones que llevaron a su hijo a cometer el ataque. “Yo soy una mamá que trabaja. No podría estar 24 horas al día y los niños se meten en redes“, narra contando su realidad.

—Pienso, creo que también es una de mis teorías, que haya caído en algún grupo que haya manipulado su cabeza. Puede que haya habido una red que esté. No lo descarto totalmente.

“Su cabeza estalló. Ni él sabe qué iba a hacer realmente“, afirma con lamento.





“Yo sé que no hay palabra que vaya a devolver la vida de ella“

La madre también relata parte del diagnóstico que tenía Hernán y el trabajo que llevaban haciendo por años como familia para ayudarlo en su depresión severa y crisis de pánico. Sin embargo, acusa negligencias por parte del colegio, y no descarta que haya habido malos diagnósticos y medicamentos. “Buscó ayuda psicológica en el colegio y no se la prestaron“.

Finalmente, envió un mensaje a la familia de la inspectora asesinada y a las víctimas heridas: “Perdón, yo sé que no hay palabra que vaya a devolver la vida de ella. No hay palabra, no hay un gesto ni la peor condena que mi hijo pueda recibir (…) Si pudiera dar la vida, en serio la daría, para que mi hijo estuviera bien y ellas”.

En la misma línea, realizó un llamado a los ministerios de Salud y Educación a que “enfaticen y le den mucha prioridad a la salud mental, que no se vea como algo superficial (…) En el colegio creo que había solo una psicóloga para cerca de 2.000 alumnos”.