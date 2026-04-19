Percance de María José Quiroz desató risas en público del Teatro en Chilevisión

Personal de producción debió aparecer a socorrerla en medio del capítulo, todo por una sopaipilla.

En el último capítulo de Teatro en Chilevisión, María José Quiroz interpretó el papel de una enfermera, pese a esto, fue ella quien debió ser asistida por personal del área de producción tras sufrir un percance en vivo.

La comediante chilena no se percató que le tocaba protagonizar una escena con sopaipillas y aprovechó de comerse una. Sin embargo la situación le pasó la cuenta y terminó ocasionando risas del público tras el chascarro.

Qué le pasó a María José Quiroz en Teatro en Chilevisión

La actriz decidió comer una sopaipilla para dar énfasis a su molestia en medio de la humorada, no obstante, mientras decía su línea se atoró y se puso a toser sin parar, lo que divirtió a los presentes.





Ante esto, producción debió socorrerla con una botella de agua para que se recuperara. “Gracias, Dios”, se le escuchó decir a Quiroz.

Una vez recuperada, la comediante bromeó con su colega, Etienne Bobenrieth, quien también interpretaba el papel de un trabajador de hospital.

“Muchas gracias, ¿no has pensado en trabajar en urgencia?”, comentó María José entre risas tras ser salvada de su ataque de tos.

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