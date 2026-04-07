Michelle Bachelet lanzó la página oficial de su candidatura para presidir la Secretaría de la ONU

La expresidenta de Chile dio un nuevo paso en su candidatura al estrenar el sitio web donde están todas sus propuestas. “La ONU debe proyectarse como una organización eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción”, declaró.

La expresidenta Michelle Bachelet estrenó este martes la página web oficial de su candidatura para presidir la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Se trata de la www.michellebachelet.org, que incluye tres categorías: Declaración de Visión, Prensa y Contacto. En la primera se encuentra un documento en tres idiomas con los principios y propuestas que definen su postura.

Además de una biografía y cuatro premisas:

1.- “Una ONU preparada para el mundo de hoy y de mañana”.

2.- “Cuatro direcciones estratégicas para una ONU renovada”.

3.- “Resultados concretos en los pilares de la ONU” .

4.- “Una ONU que anticipa, previene y une”.

“De cara a su centenario, la ONU debe proyectarse como una organización eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción, y confiable en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo”, declaró la otrora mandataria.

“Su relevancia no reside solo en su historia, sino en su capacidad constante de renovación para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común”, reflexionó.

Vale recordar que Bachelet cuenta con el respaldo y patrocinio de los gobiernos de Brasil y México. A fines de marzo, el presidente Kast retiró el apoyo de Chile al asegurar que tanto la candidatura como su eventual éxito son “inviables”.