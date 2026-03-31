Bachelet reveló gesto de Piñera que la instó a ser candidata a la ONU: “Vale la pena dar la pelea”

La candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas desclasificó que conversó con el fallecido expresidente sobre la candidatura. “Te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo”, sostuvo.

La expresidenta Michelle Bachelet desclasificó este martes una conversación con el expresidente Sebastián Piñera, que la instó a ser actual candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el conversatorio por los 20 años del primer gobierno paritario, la exmandataria reveló que se reunió varias ocasiones con Piñera cuando ella desempeñaba funciones en la ONU.

“Siempre me invitaba a reunirme para conversar distintos temas, que le diera opiniones o le sugiriera cosas. Y estando ahí me dice: ‘Michelle, ¿no quieres ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas?’“, señaló Bachelet.





Al respecto, sinceró que “en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. No, de ninguna manera”. Sin embargo, Piñera insistió en su propuesta.

“Te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo”, le habría dicho el fallecido exmandatario.

En ese sentido, Bachelet afirmó que, pese a que el gobierno de José Antonio Kast le quitó el respaldo, va a “seguir adelante” con el apoyo de Brasil, México y eventualmente otros países.

“Cualquiera sea el resultado, vale la pena dar la pelea por la primera mujer secretaria general“, cerró.