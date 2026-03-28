“Sólida trayectoria”: Lula reafirma apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU
El presidente de Brasil se manifestó en redes sociales y volvió a remarcar el apoyo a la candidatura de la exmandataria chilena al organismo internacional.
Este sábado, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se manifestó nuevamente a favor de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.
Esto se da tras el retiro del apoyo del gobierno chileno durante esta semana y donde la misma exmandataria respondió a través de una carta.
“Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de la ONU”, partió declarando el presidente de Brasil.
Lula da Silva destaca trayectoria de Michelle Bachelet para cargo en la ONU
Lula señaló que Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum ideal para el puesto, ya que fue presidenta de Chile en dos ocasiones, además de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.
“Posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional”, agregó.
O Brasil continuará a apoiar, em conjunto com o México, a candidatura de Michelle Bachelet ao cargo de Secretária-Geral da ONU. Bachelet é altamente qualificada, com o melhor currículo para a função, tendo sido duas vezes presidenta de seu país, Alta Comissária da ONU para os…
— Lula (@LulaOficial) March 28, 2026