Michelle Bachelet responde a decisión de gobierno tras retiro de apoyo a su candidatura a la ONU

La exmandataria se manifestó a través de una carta, donde agradeció al gobierno anterior (Gabriel Boric) por el apoyo y la presentación pública de la candidatura.

Este martes y pasado el mediodía, el gobierno de José Antonio Kast dio a conocer la decisión de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU).

Horas después, la exmandataria se manifestó a través de una carta, donde agradeció al gobierno anterior (Gabriel Boric) por el apoyo y la presentación pública de la candidatura.

“Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, en mi calidad de ex Jefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta“, indicó.

Finalmente, Bachelet afirmó que seguirá trabajando en conjunto con los gobiernos de México y Brasil, quienes la apoyan en la candidatura.





Carta de Michelle Bachelet tras retiro de apoyo del gobierno