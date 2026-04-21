Michelle Bachelet expone ante la ONU: Horario en Chile y dónde ver en vivo su presentación

La expresidenta se encuentra en Nueva York desde el pasado 15 de abril preparando su presentación, que será clave para conseguir la recomendación de los 193 países que forman la asamblea.

Este martes, la expresidenta Michelle Bachelet expondrá ante las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Una instancia que compartirá con otros candidatos a la Secretaría General del organismo internacional.

La exmandataria será la primera de los cuatro aspirantes en exponer frente a los 193 países que forman la asamblea, y que enviarán un voto diciendo “recomiendo” o “no recomiendo” su candidatura hacia el Consejo de Seguridad conformado por: China, Rusia, Reino Unido, EE.UU. y Francia.

Cabe recordar que Michelle Bachelet llega a esta instancia con el respaldo de Brasil y México, luego de que el gobierno de José Antonio Kast decidiera no respaldar su candidatura. En la misma línea, en las últimas semanas el Partido Republicano de Estados Unidos ha presionado por vetar su aspiración.





Michelle Bachelet expone por la Secretaría General de la ONU: Horario en Chile y dónde ver

De acuerdo a la programación oficial y el orden alfabético establecido, la expresidenta Michelle Bachelet será la encargada de abrir la ronda de exponentes.

Su participación está agendada para las 10:00 hora chilena de este martes 21 de abril y será transmitida online a través del canal oficial UN TV de las Naciones Unidas.

Durante la misma jornada, expondrá el candidato argentino, Rafael Grossi, a las 15:00 horas.

Con esta postulación, la exjefa de Estado busca hacer historia, puesto que a 80 años de la fundación de la ONU, ha habido nueve Secretarios Generales, pero nunca una mujer ha ocupado el cargo.

Quien asuma el cargo lo hará el día 1 de enero de 2027, luego de que António Guterres finalice su periodo el 31 de diciembre de 2026.