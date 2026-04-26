“Devela un desconocimiento importante”: Cataldo cuestiona dichos del pdte. Kast sobre gestión en Educación

El extitular de Educación respondió a la acusación del mandatario, quien planteó que durante el gobierno anterior “le quitaron los alimentos a los niños cuando pagaban millones por un desayuno”.

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, criticó al presidente José Antonio Kast después de sus dichos sobre las recomendaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda.

En el marco del Consejo General de Renovación Nacional (RN), el mandatario cuestionó las reacciones desde la oposición por los oficios enviados por Hacienda a la cartera de Educación, que incluye la recomendación de “descontinuar” el Programa de Alimentación Escolar.

“Ustedes les quitaron los alimentos a los niños cuando pagaban colaciones, no sé cuántos millones de pesos por un desayuno. Ustedes se quedaban con la plata”, apuntó Kast contra la administración del expresidente Gabriel Boric, asegurando que “el desastre era total” en Junaeb.





Exministro Cataldo respondió a dichos del pdte. Kast

Nicolás Cataldo, extitular de Educación en el gobierno de Boric, afirmó que “no me imagino la posibilidad de que Chile pueda permitirse terminar con el Programa de Alimentación Escolar que cubre la alimentación diaria de más de 2 millones y medio de estudiantes”.

“Acá hay que hacer una reflexión, no entiendo muy bien cuál es la estrategia a emplear. Pero evidentemente es un tema complejo que hay que seguir revisando“, sostuvo el exsecretario de Estado.

Sobre las declaraciones del presidente Kast, Cataldo expresó que “devela un desconocimiento importante, porque la alimentación escolar se entrega todos los días, de manera diaria. Eso se hace a través de un proceso licitatorio”.

“No logro entender la frase. Me imagino que tiene que ver con la posibilidad de reaccionar y salir al paso frente a una desinteligencia que fue haber mandado públicamente un documento con suprimir líneas tan importantes como la alimentación escolar”, añadió.