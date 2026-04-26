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Ley 40 horas: Así queda la jornada laboral en Chile desde este 26 de abril

La norma rige para trabajadores contratados a tiempo completo, quienes ahora contarán con una nueva reducción horaria en sus jornadas. 

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Desde este 26 de abril comenzará a aplicarse un nuevo ajuste en el marco de la Ley de 40 horas, que busca reducir gradualmente la jornada laboral en Chile.

La normativa inició su implementación en 2024, con una disminución progresiva de las horas de trabajo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y favorecer un mayor tiempo de descanso y vida familiar.

Esta ley rige para trabajadores de empresas que se encuentran bajo el Código del Trabajo y establece reducciones graduales en la jornada de quienes tienen contratos a tiempo completo.

El cambio que comienza este domingo

Según lo establecido en la Ley de 40 horas, a partir de este domingo 26 de abril entrará en vigencia una nueva reducción en la jornada laboral.

Con esta modificación, la jornada semanal pasará de 44 a 42 horas, sumándose a la reducción aplicada durante 2024.

Este esquema se mantendrá de forma progresiva hasta el 26 de abril de 2028, cuando finalmente se implementará la jornada laboral de 40 horas semanales en el país.

Cómo se aplica la Ley de 40 horas

De acuerdo con el dictamen N°253/21 de la Dirección del Trabajo, la reducción de la jornada laboral contempla una rebaja de dos horas semanales.

Esto debe reflejarse en una disminución efectiva del tiempo trabajado, priorizando el acuerdo entre empleadores y trabajadores, pactando alternativas para concretar la reducción horaria.

De no haber acuerdo entre las partes respecto a cómo aplicar la rebaja, será el empleador quien defina en qué días se implementará la disminución de horas.

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