Encuesta Criteria: Aprobación del pdte. Kast registra leve aumento y desaprobación se mantiene en 49%

La encuesta también abordó la candidatura de la expresidente Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas y la percepción ciudadana ante el retiro del apoyo por parte del gobierno.

Este domingo se dieron a conocer nuevos resultados de la Encuesta Criteria, donde la aprobación del presidente José Antonio Kast registró una leve alza tras caída que tuvo en las últimas semanas.

Según los últimos resultados, el mandatario alcanzó un 38% de aprobación, registrando un aumento de un punto en comparación con la medición previa.

Sobre la desaprobación de su gestión, esta se mantuvo sin cambios por segunda semana consecutiva, manteniéndose en 49%.





Plan de Reconstrucción

En relación con el Plan de Reconstrucción, la encuesta consultó sobre el respaldo a la megarreforma del Ejecutivo.

Así, un 37% se manifestó a favor del proyecto, mientras que un 24% se mostró en contra.

Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

La Encuesta Criteria también abordó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, donde un 48% de los encuestados considera que sería positiva para el país.

Por otra parte, un 32% la evalúa como más bien negativa, 1 punto menos que la medición de marzo.

En cuanto al retiro del apoyo por parte del gobierno de Chile a la candidatura de la exmandataria, un 37% declara estar de acuerdo con la decisión, lo que implica una caída de 9 puntos respecto de marzo de 2026.