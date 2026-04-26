26/ 04/ 2026 14:57

Al menos 19 muertos tras atentado en Colombia: Gobierno atribuyó ataques a disidencias de las FARC

Al menos 19 personas murieron y 47 resultaron heridas en una serie de ataques con explosivos en el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, siendo el más grave una detonación en la Vía Panamericana, a la altura de Cajibío. El presidente Gustavo Petro atribuyó los hechos a disidencias de las FARC lideradas por alias “Iván Mordisco”. Equipos de rescate continúan la búsqueda de posibles desaparecidos.