Intento de femicidio en Quinta Normal: Agresor se autolesionó tras el ataque

El agresor habría amenazado con iniciar un incendio tras intentar asesinar a su pareja.

La madrugada de este domingo se registró un intento de femicidio en la comuna de Quinta Normal, donde el agresor se autoinfirió heridas tras el ataque.

Los hechos ocurrieron cerca de las 03:00 horas, cuando Carabineros fue alertado de un caso de violencia intrafamiliar en avenida Valdovinos.

De acuerdo con la información policial, al llegar al lugar los funcionarios encontraron a un hombre de 46 años en estado de ebriedad y con una herida abdominal.





Qué se sabe sobre el femicidio frustrado en Quinta Normal

Según el relato de la víctima, una mujer de 43 años, ambos se encontraban juntos cuando se inició una discusión que habría terminado con el hombre intentando asfixiarla. Posteriormente, el sujeto se habría provocado autolesiones con un cuchillo.

Además, conforme a los antecedentes recabados, el agresor habría amenazado con incendiar el domicilio, rociando combustible en el suelo y en la ropa de la víctima. La mujer logró salir de la vivienda para pedir ayuda, hasta la llegada del personal policial.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve. En tanto, el imputado también fue llevado a un recinto de salud para evaluar su estado, siendo diagnosticado igualmente con lesiones leves.

Por instrucción del Ministerio Público, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) quedó a cargo de las diligencias en el sitio del suceso, mientras que el imputado pasará a control de detención.