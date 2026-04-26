Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:09 horas.

Un sismo de 4,4 sacudió este domingo 26 de abril al norte del país, concretamente a la región de Atacama.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:09 horas y se localizó a 35 kilómetros al suroeste de la provincia de Huasco, región de Atacama.





Por su parte, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que se realizó la evaluación de eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.