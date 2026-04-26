Madre de joven colombiana muerta en accidente llega a Chile: Busca ayuda para repatriar cuerpo

La familia de María Flores no cuenta con redes de apoyo en Chile, mientras el cuerpo de la víctima permanece en el Servicio Médico Legal.

Este domingo se confirmó la llegada a nuestro país de la madre de María Alejandra Flores Rodríguez, la joven colombiana de 20 años que murió tras un choque automovilístico ocasionado por carabineros que se dieron a la fuga.

En medio de un escenario marcado por trámites pendientes y una investigación en curso, la mujer arribó a nuestro país en busca de justicia y la posibilidad de repatriar el cuerpo de su hija a Colombia.

Cabe recordar que la víctima se encontraba en nuestro país por razones de trabajo y al momento del accidente viajaba como pasajera en un vehículo de aplicación.





Madre de joven colombiana fallecida busca ayuda para repatriar el cuerpo

Ya en tierra nacional, la madre inició gestiones para trasladar el cuerpo a Colombia, aunque se ha encontrado con una serie de dificultades.

Según los relatos de cercanos, no han logrado una comunicación fluida con las autoridades locales, mientras el cuerpo de la joven permanece en el Servicio Médico Legal, a la espera de diligencias clave.

A lo anterior se suma que la familia no cuenta con redes de apoyo en Chile.

Respecto a la investigación en curso, el tribunal estimó un plazo de 120 días, mientras que los siete funcionarios de Carabineros que se trasladaban en el auto fueron dados de baja.

En la misma línea, el conductor quedó en prisión preventiva por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y por no detener la marcha a auxiliar a la víctima.