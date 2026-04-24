“Salió de su país a ganarse la vida”: Amigos piden justicia por víctima fatal chocada por carabineros

María Alejandra Flores Rodríguez, de nacionalidad colombiana, había llegado a Chile hace dos años por trabajo y no tenía red de apoyo familiar.

Amigos de la víctima del choque protagonizado por un vehículo conducido por un funcionario de Carabineros durante la noche del jueves pidieron justicia por la joven.

María Alejandra Flores Rodríguez iba a bordo de un auto de aplicación cuando entre las calles San Francisco con Tarapacá y recibió el impacto de un automóvil donde iba un grupo de carabineros, los que se dieron a la fuga.

La víctima fatal de la tragedia era una mujer de nacionalidad colombiana, que se había venido desde Medellín, Colombia, hace dos años.

En Chile vivía sola y su red de apoyo eran sus amigos, quienes expresaron su dolor por la pérdida y pidieron que se haga justicia en el caso.





“Ella estaba acá por cuestiones de trabajo, por cuestiones laborales anoche se conducía hacia el departamento de mi amigo en un Uber normalmente y pues ocurrió este accidente el cual no tenemos idea de cómo fue”, lamentó uno de los cercanos de la víctima.

“Queremos principalmente que se haga justicia de esta situación, una persona joven, pequeña, salió de su país a ganarse la vida, igual por su familia porque era una persona increíble la verdad“, agregó.

Otro amigo relató las gestiones que están haciendo para que los padres de María Flores viajen a Chile y puedan “tratarla de llevar a Colombia porque ella no tiene ninguna familia acá y es de poco, o sea, su familia no tiene recursos”.

Carabineros dados de baja

Según informó la propia institución, siete funcionarios se vieron involucrados en el choque y ya fueron dados de baja.

“Un funcionario fue detenido y expulsado de la institución por conducir en estado de ebriedad tras participar en un accidente de tránsito que provocó lamentablemente el fallecimiento de una mujer”, detallaron.

En cuanto a los otros seis involucrados, señalaron que tras las diligencias que confirmaron su relación con el hecho, también fueron dados de baja de sus filas.