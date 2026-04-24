AHORA | Decretan prisión preventiva para carabinero que protagonizó fatal choque en Santiago

El funcionario manejaba en estado de ebriedad al momento del accidente y junto a los otros seis acompañantes del vehículo fueron dados de baja de la institución.

En prisión preventiva quedó el carabinero que provocó un choque que dejó una persona fallecida en Santiago Centro.

El funcionario manejaba en estado de ebriedad en un vehículo junto a otros seis efectivos de la institución.

Desde Carabineros informaron que los siete involucrados fueron destituidos de la institución.





“Al registrar las cámaras de seguridad que se incautan en el lugar se advierte que él se encuentra posicionado en el momento y hora del accidente, descendiendo de este vehículo, verificando el estado de la víctima -que se encontraba atendida en la vía pública – y posteriormente retirándose del lugar junto a los demás acompañantes del vehículo”, detalló el fiscal Fernando Ruiz Delgado

El carabinero tendrá que cumplir con la prisión preventiva mientras dure la investigación para la que se decretó un plazo de 120 días.

Fatal choque protagonizado por carabineros

El fatal choque ocurrió durante la madrugada, cerca de las 03:30 horas en la intersección de San Francisco con Tarapacá.

La víctima, identificada como María Alejandra Flores Rodríguez, iba como pasajera en el auto de aplicación que fue impactado y salió eyectada.

Debido a sus lesiones fue trasladada hasta la ex Posta Central, donde se confirmó su deceso a eso de las 11:15 horas.