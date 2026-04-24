Reportan un fallecido y un herido en riesgo vital tras balacera frente a colegio en Pedro Aguirre Cerda

El violento hecho ocurrió en la intersección de calle Armada Nacional con Maestranza, cercano a dos establecimientos educacionales que aún se encontraban con estudiantes en su interior.

Este viernes se registró una violenta balacera en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, resultando una persona fallecida y un herido que se mantiene en estado grave.

El hecho ocurrió a eso de las 15:00 horas en la intersección de calle Armada Nacional con Maestranza, cercano a dos colegios que aún se encontraban con estudiantes en su interior.





En conversación con Contigo en Directo, el teniente coronel Christian Bichett, de la Prefectura Rinconada, detalló que “hay bastante evidencia balística, se encuentra una persona fallecida y otra con riesgo vital al interior de un vehículo”.

Según indicó el funcionario policial, también se encontró “un poco de droga cerca del vehículo”. Sin embargo, todavía faltan diligencias para determinar la dinámica de los hechos.

Las pericias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).