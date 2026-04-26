El episodio que marcó a Farkas y lo alejó de la Teletón: Recordó comentario de Don Francisco

En conversación con Primer Plano, el empresario abordó las razones detrás de su alejamiento de la Teletón, instancia en la que durante años destacó por realizar millonarias donaciones públicas.

El empresario y filántropo Leonardo Farkas abordó las razones detrás de su alejamiento de la Teletón, instancia en la que durante años destacó por realizar millonarias donaciones públicas.

En conversación con Primer Plano, en una entrevista realizada en su residencia en Venecia por Fran García-Huidobro, el empresario descartó un conflicto directo con Mario Kreutzberger, histórico rostro del evento solidario.





¿Por qué Farkas ya no va a la Teletón?

Sin embargo, sí recordó un episodio que marcó un punto de inflexión en su relación con la cruzada. Según relató, todo ocurrió luego de que Don Francisco hiciera comentarios sobre el origen de su dinero.

“Una cosa así, no sé exacto cómo lo dijo él o cómo lo puso la prensa. Pero el día lunes llegó a mi oficina el Servicio de Impuestos Internos”, aseguró Farkas, dando a entender que aquello le generó incomodidad.





El empresario también recordó que en ese entonces venía de realizar una de sus mayores contribuciones al evento. “Yo había ido el año anterior. Entonces esa vez dije ‘pucha, doy la donación más grande’, para mí era realmente como un sueño”, comentó.

Pese a su distancia de las transmisiones televisivas, Farkas aclaró que continúa colaborando con la causa, aunque su participación ya no es pública como en años anteriores.