“Nunca presté plata”: Farkas reveló las razones de su distanciamiento con Tonka Tomicic y Parived

En una entrevista exclusiva con Primer Plano, el empresario habló por primera vez sobre el quiebre de su amistad con la expareja y aseguró que se debería a factores externos.

Leonardo Farkas rompió el silencio y reveló las razones de su distanciamiento con Tonka Tomicic y Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Recordemos que, en medio de la investigación por el denominado Caso Relojes, se dio a conocer el quiebre de la amistad entre el empresario y la entonces pareja, con quienes incluso compartió varios viajes por el mundo.

En una entrevista exclusiva con Francisca García-Huidobro para Primer Plano, Farkas sinceró que “hace 10 años que no los veo” y puso en duda el término del matrimonio. “Que se separaron, se separaron… No lo sé”, señaló, sin entrar en mayores detalles.

El filántropo chileno precisó que “nunca presté plata. Yo nunca supe de un negocio minero de él, ni de relojes, ni de nada”.

“¿Pero por qué se enemistaron si no hay nada concreto? Porque pasar de regalarles el matrimonio en Israel a esto…”, preguntó García-Huidobro, y Leonardo señaló que “el matrimonio no fue nada, viajamos unas 20 veces por el mundo“.





Leonardo Farkas y la razón de su distanciamiento con Tonka Tomicic y Parived

El empresario recalcó que no hubo una pelea entre ellos, sino que las razones de su distanciamento se deberían a factores externos. “No fue algo entre ellos y yo, fue algo entre amistades en común. Generalmente, esas amistades en común eran amistades mías”, indicó.

“No quise seguir perdiendo amistades por cosas así”, señaló Farkas. “Fue ahí que dije ‘si va este, no voy yo’. Bueno, no te invito más”, agregó.

“¿No le caían bien a tus amigos?”, preguntó Fran. “No, no sé si va por ese lado. Pero todo eso que cuentan de un negocio y la plata, nunca hubo nada de eso. Al pobre Pari le echaron la culpa de todo“, respondió Leonardo.

“Yo nunca supe nada y no es por defenderlo (…) A veces me da pena que a alguien le tiren tanto. Es una buena persona y no sé si él le hizo daño a gente. Yo les regalé relojes a ellos“, complementó.