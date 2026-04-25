“No quiero verlo más”: Antonella Ríos explicó las razones de su distanciamiento con Sergio Rojas

La actriz y panelista de farándula aseguró en Primer Plano que se sintió humillada por Sergio Rojas, por lo que no quiere volver a tener contacto con él.

Antonella Ríos estuvo presente este viernes en el último capítulo de Primer Plano, donde se sinceró tras su abrupto despido y arremetió contra Sergio Rojas.

La panelista aseguró que presentó una licencia por estrés emocional y reveló que no quiere volver a ver al periodista de farándula.





¿Qué dijo Antonella Ríos?

“Él era muy bueno. Un amigo fuera de cámara, era una persona contenedora; como digo, no puedo decir yo que era un demonio conmigo”, señaló Antonella.

Sin embargo, aseguró que Sergio “es muy manipulador y la manipulación yo la leía a leguas, porque él trataba de direccionar a sus lados, además del discurso y la narrativa”.

Según el relato de Antonella, Sergio consideraba que ella tenía una personalidad muy sensible, lo que hacía que no estuviese preparada para trabajar en farándula.

“Las veces que lloré en el programa fue porque me sentí absolutamente humillada por palabras que él emitía hacia mí, hacia mi pareja, hacia alguna opinión que yo daba”, comentó Ríos.

A la actriz se le preguntó si le temía a Sergio y ella mencionó que no; sin embargo, aseguró que cuando recibe llamadas de él, “me transpiran las manos, me pongo nerviosa. Hablo con él y todo, pero no quiero hablar, no quiero verlo más”.

Finalmente, comentó que la razón detrás de esta abrupta decisión es “porque me siento humillada”.