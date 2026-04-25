Acribillan a hombre en San Bernardo: Víctima fue baleada en las piernas

Según detalló la Fiscalía, la denuncia se originó a partir del aviso de personas que se encontraban en el sector, principalmente en situación de calle, quienes alertaron a Carabineros.

Un hombre chileno de aproximadamente 30 años murió tras recibir múltiples impactos balísticos en el límite entre San Bernardo y Puente Alto, en un hecho que es investigado por la Fiscalía ECOH junto a Carabineros.

Según detalló el fiscal en un punto de prensa realizado este sábado, la denuncia se originó a partir del aviso de personas que se encontraban en el sector, principalmente en situación de calle, quienes alertaron a Carabineros. Posteriormente, también concurrió personal de Seguridad Ciudadana de Puente Alto.

“Se le trata de dar los primeros auxilios a esta persona, pero fallece en el lugar”, explicó el persecutor.

En el sitio del suceso trabaja personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, que realiza peritajes tanto al cuerpo como a la evidencia balística encontrada.





Lo que se sabe del homicidio en San Bernardo

De acuerdo con la información preliminar, se han identificado al menos siete vainas en el lugar, aunque no se descarta que el número aumente a medida que avanzan las diligencias.

El fiscal precisó que la víctima presentaba impactos de bala principalmente en las piernas, y que se investiga la dinámica del ataque.

“Estamos analizando si se encontraba a pie cuando ocurrieron los hechos o si habría llegado un vehículo”, indicó, subrayando que la revisión de cámaras de seguridad será clave para esclarecer lo ocurrido.





Respecto al lugar del homicidio, la autoridad señaló que, en base a la evidencia recopilada, “los impactos balísticos y las evidencias recogidas en el sitio del suceso fueron en este sector”, descartando preliminarmente el traslado del cuerpo desde otro punto.

En paralelo, se desarrolla el empadronamiento de testigos y la toma de declaraciones a personas presentes en el lugar, además del levantamiento de registros audiovisuales en los alrededores.

Sobre la víctima, se indicó que mantenía antecedentes previos por delitos asociados al tráfico de drogas y a infracciones a la ley de control de armas, lo que podría aportar líneas investigativas.