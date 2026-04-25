25/ 04/ 2026 13:17

Hombre detenido por robo en Temuco mantenía casi 300 detenciones previas

Durante esta semana se detuvo a un hombre por receptación en Temuco y, al realizar el control de identidad, quedó en evidencia que había sido detenido casi 300 veces en distintas ciudades del país. Su último delito quedó captado en las cámaras de seguridad, donde se le ve sustraer productos de un puesto comercial que se situaba en la vereda de la calle. El sujeto quedó en prisión preventiva debido a sus antecedentes, pero en primera instancia, esta medida cautelar se había rechazado.