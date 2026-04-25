Celebración en night club y falsa coartada: La fiesta de carabineros que terminó con una joven muerta en Santiago

El abogado defensor de Ángel Cerna, carabinero imputado en el caso, aseguró que intentará revertir la medida cautelar de prisión preventiva en la Corte de Apelaciones.

Este viernes se dieron a conocer nuevos antecedentes de los momentos previos al choque que provocó la muerte de una joven de 20 años en Santiago Centro.

La víctima fue identificada como María Alejandra Flores Rodríguez, quien se trasladaba en un vehículo de aplicación que fue impactado por Ángel Cerna (22), un funcionario de Carabineros que manejaba en estado de ebriedad y que se fugó junto a otras 6 personas sin prestar auxilio a la joven.





¿Qué pasó antes del fatal accidente?

Durante la audiencia de formalización se dio a conocer que Cerna y sus acompañantes venían de un club nocturno, donde consumieron alcohol. Ángel marcó 1.19 gramos de alcohol en la sangre.

En dicho lugar habrían tenido un problema con la dueña del recinto tras negarse a pagar la cuenta, por lo que esta última llamó a Carabineros, quienes les practicaron un control de identidad a los involucrados.

La situación no escaló porque alguien más pagó lo que habían consumido y, al salir del club nocturno, el grupo se dirigía a la 4.ª comisaría de Santiago. En el trayecto se produjo la colisión.

Cerna fue formalizado y puesto en prisión preventiva por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga sin auxiliar a la víctima. Además, fue dado de baja de Carabineros.

Falsa coartada

Tras escapar, el exuniformado intentó denunciar el robo de su vehículo, momento en que los equipos policiales se percatan de que las cámaras de seguridad los mostraban corriendo del sitio del suceso.

Por el momento, se está estudiando la responsabilidad penal del resto del grupo que iba en el mismo vehículo y los 7 involucrados fueron dados de baja.

“Vamos a estudiar la posibilidad de poder revertir esta situación de la prisión preventiva en la Corte de Apelaciones; yo tengo antecedentes de que, en su momento, a él lo quisieron agredir”, señaló el abogado del exfuncionario.

Finalmente, el defensor explicó que, a su parecer, la medida cautelar más adecuada era el arresto domiciliario total.