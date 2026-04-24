“Me pasa la luz roja y…”: Conductor que fue chocado en Santiago Centro entregó nuevos detalles del accidente

El conductor del vehículo aseguró que el carabinero involucrado evadió una luz roja, lo que provocó que la mujer en riesgo vital saliese eyectada por la ventana.

Este viernes conversó con CHV Noticias el conductor del vehículo de aplicación que trasladaba a la mujer que se encuentra en riesgo vital tras un violento choque en Santiago Centro.

El vehículo fue impactado por un automóvil donde iba un funcionario de Carabineros y cuatro acompañantes, quienes se dieron a la fuga; sin embargo, dicho conductor fue detenido.





¿Qué dijo el conductor del vehículo?

“Iba conduciendo a las 03:20 horas y me dirigía por Tarapacá y el otro conductor, eran como cinco personas aproximadamente, me pasa la luz roja y me interceptan”, señaló el hombre.

Respecto de la mujer que trasladaba, explicó: “Fue un golpe muy fuerte y nada, estoy esperando que la chica salga, ojalá, Dios quiera, del riesgo vital, ya que sale eyectada de la ventana de la parte trasera del vehículo”.

Finalmente, Fiscalía habría instruido que el funcionario de Carabineros detenido por este hecho sea trasladado al lugar del accidente, a fin de poder aportar más antecedentes sobre lo ocurrido.

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