De política, Chile y su defensa a Bad Bunny: Las definiciones de Jorge Drexler en entrevista con Rafa Cavada

En conversación con CHV Noticias, el destacado músico uruguayo abordó su profundo vínculo con Chile y su mirada crítica sobre el clima político global. “Me dio un miedo muy grande la primera asunción de Trump”, sinceró.

En una entrevista exclusiva con CHV Noticias, el periodista Rafael Cavada conversó con el cantautor uruguayo Jorge Drexler, quien se encuentra en Chile para dar dos shows en Movistar Arena.

El músico y ganador de múltiples premios abordó desde su vínculo con Chile hasta su mirada crítica sobre el clima político global, pasando por su defensa artística de figuras como Bad Bunny.

Un vínculo profundo con Chile

Drexler destacó el lazo que ha construido con el país durante más de dos décadas, recordando sus inicios tocando para apenas ocho personas hasta proyectarse hoy en escenarios masivos como el Movistar Arena. “Me siento súper querido en Chile”, afirmó.

El músico valoró especialmente el carácter “original” del país y su identidad cultural, marcada -según dijo- por una especie de “aislamiento” que le permite desarrollar una mirada propia.

“Me encanta su historia, me encanta la historia de la cueca, la historia de la lira popular. Violeta Parra es mi artista iberoamericana favorita o una de ellas, al menos“, destacó el artista.





Polarización y avance de discursos extremos

Uno de los momentos más reflexivos de la entrevista llegó cuando abordó el escenario político actual. Drexler advirtió sobre una tendencia global hacia la polarización, que -a su juicio- se ha intensificado en la última década.

“El discurso se centra cada vez más en ‘mi bando primero’”, señaló, alertando sobre el riesgo de abandonar el diálogo y apostar por liderazgos “mesiánicos” que prometen soluciones rápidas a problemas complejos.

En esa línea, recordó el impacto que le generó la llegada de Donald Trump al poder en 2017, episodio que incluso inspiró su canción Los puentes. “Me dio un miedo muy grande la primera asunción de Trump”, afirmó.

“Veía que el mundo se iba a volver un lugar más peligroso y más crispado”, comentó.

Pese a ese diagnóstico, enfatizó el rol que, a su juicio, debe cumplir el arte: “Mi trabajo es el contrario a la polarización. La música es un algoritmo de empatía”.

Su colaboración con chilenas y la defensa a Bad Bunny

En el plano musical, Drexler explicó su interés por colaborar con artistas diversos, mencionando sus trabajos con las artistas nacionales Mon Laferte y Ana Tijoux. Según explicó, busca precisamente esas diferencias para enriquecer su obra.

“Las dos me han llevado a sitios a los que yo no hubiera podido llegar solo. Con las dos he aprendido, y es la razón por la que trabajé con Young Miko en el último disco (…) Me interesa mucho trabajar con gente que, cuanto más diferente de mí, mejor”, resaltó.

Uno de los pasajes más llamativos fue su defensa de Bad Bunny, especialmente de la canción Ella perrea sola, la que incluso versionó en su propio estilo. “Describe a una mujer con autonomía, que decide si quiere bailar sola o no. ¿Qué hay para cuestionar ahí?”, planteó.

En esa línea, criticó la tendencia a descalificar la música actual: “Decir que ‘la música de ahora es mala’ es un acto discriminatorio”.

“Se van a encontrar con que hay un montón de gente que escucha a Bad Bunny y a Silvio Rodríguez al mismo tiempo y no es una paradoja. Y que me escucha a mí y a Young Miko, y si esas redes son débiles, pues hay que tejerlas más”, agregó.