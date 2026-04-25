En prisión preventiva quedan los imputados por crimen de vendedora de cartas Pokémon

Tras la audiencia de formalización, el tribunal fijó 120 días de investigación para los dos detenidos, quienes son acusados del delito de robo con homicidio.

En prisión preventiva quedaron Bastián Carvajal y Ruth Navarro, imputados por el crimen y desaparición de Domicic Camila Olortegui, joven vendedora de cartas Pokémon cuyo rastro se perdió el pasado 12 de marzo.

Tras la audiencia de formalización, el tribunal fijó la medida cautelar y 120 días de investigación para los dos detenidos, quienes son acusados del delito de robo con homicidio.

En el caso de Carvajal, fue sindicado como autor material del asesinato, mientras que Navarro está siendo investigada en calidad de encubridora.





Fiscalía confirma homicidio de Camila Olortegui

Desde el Ministerio Público, la fiscal adjunto Liliana Machuca afirmó estar conforme con la decisión del tribunal y señaló que “el móvil sería el robo de las cartas de gran valor que tenía la víctima en su poder”.

Los registros de las cámaras de seguridad fueron clave para confirmar el ingreso de Domicic a un departamento, donde “fue citada por engaño por el imputado, pero nunca más se le vio salir”, detalló la persecutora.

Consultada sobre el cuerpo de la víctima, la fiscal Machuca sostuvo que “estamos manejando todas las hipótesis y seguimos haciendo diligencias a fin de encontrarlo”.