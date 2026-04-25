Droga avaluada en más de $81 millones: Operativo policial en Puente Alto terminó con 6 detenidos

Los procedimientos se llevaron a cabo el pasado jueves mediante allanamientos simultáneos en cuatro domicilios ubicados en las poblaciones Volcán III y Los Canales.

Un operativo realizado por el Equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puente Alto permitió la detención de seis personas y la incautación de diversas drogas, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 20.000.

Los procedimientos se llevaron a cabo el pasado jueves mediante allanamientos simultáneos en cuatro domicilios ubicados en las poblaciones Volcán III y Los Canales de la comuna, donde los funcionarios lograron decomisar sustancias ilícitas avaluadas en $81.430.000.

De acuerdo con lo informado por el jefe de la unidad, el subprefecto Carlos Guerra, entre las drogas incautadas se encuentran 3.410 dosis de clorhidrato de cocaína, 7.811 dosis de cocaína base y 82 dosis de cannabis sativa.

Además, durante el operativo se incautó un arma a fogueo tipo pistola y otras especies, entre ellas chalecos antibalas, elementos que serán periciados en el marco de la investigación. A esto se suma la incautación de dinero en efectivo, que asciende a la cifra de $3 millones aproximadamente.





El modus operandi de los detenidos en Puente Alto

El subprefecto Carlos Guerra detalló que los sujetos operaban “arrendando departamentos en la población, los cuales utilizaban solamente para el acopio y la venta de la droga”.

“El equipo territorial logró posicionarlos mediante trabajo investigativo, logrando la detención de estos seis sujetos, todos nacionalidad chilena y mayores de edad“, agregó la autoridad policial.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia para su respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias para determinar eventuales vínculos con otras redes de tráfico en la zona.