Corredores de Maratón de Santiago 2026 acusan que no recibieron medalla: Esto respondió la productora

En conversación con CHV Noticias, varios participantes del evento deportivo denunciaron que no recibieron este tradicional recuerdo al llegar a la meta.

Tras la Maratón de Santiago 2026 desarrollada este domingo, algunos corredores denunciaron que no recibieron su medalla al llegar a la meta.

En conversación con CHV Noticias, Daniela, participante del recorrido 10K, afirmó que “es un recuerdo con la marca y eso ahora no lo vamos a tener. No tenemos la medalla física en este minuto“.

“Llegué a la meta y me dijeron que se habían acabado (…) Fue un tema de la organización, porque al parecer no habían calculado bien. Pero es raro porque si uno se inscribe, tiene la cantidad de personas”, lamentó otra corredora.

Prokart, productora a cargo del evento, informó que están investigando el origen de este problema, ya que tenían contempladas las medallas para todos los corredores.

“Mientras tanto, podemos asegurar que todos los participantes que fueron afectados recibirán su medalla“, aclararon.

Los ganadores de la Maraton de Santiago 2026

El evento deportivo estuvo marcado por una alta convocatoria, donde se definió a los grandes ganadores de las categorías de 10, 21 y 42 kilómetros.