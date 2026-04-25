Programas Programación Señal en vivo
/

Maratón de Santiago 2026: Horarios y recorrido del evento

La competencia reunirá a miles de corredores en tres distancias: 10K, 21K y 42K, con salida y meta en el entorno del Palacio de La Moneda, en pleno centro de Santiago.

Cristobal Galleguillos
Por Cristobal Galleguillos

Periodista Digital

El Maratón de Santiago 2026 está listo para dar inicio a su esperada nueva edición, la que se realizará el domingo 26 de abril en las principales calles de la capital.

La competencia reunirá a miles de corredores en tres distancias: 10K, 21K y 42K, con salida y meta en el entorno del Palacio de La Moneda, en pleno centro de Santiago.

A continuación, revisa los horarios oficiales y cómo serán los recorridos de esta gran fiesta del running.

Horarios del Maratón de Santiago 2026

La jornada comenzará temprano, con largadas diferenciadas según la distancia y en modalidad de oleadas para evitar congestión:

  • 42K (maratón): 07:30 – 07:40 horas
  • 21K (medio maratón): desde las 08:10 horas (oleadas: 08:10, 08:25 y 08:40)
  • 10K: 08:00 y 08:10 horas

Además, el evento deportivo arranca oficialmente a las 07:00 horas, mientras que deportistas en categorías especiales largan minutos antes.

Recorrido del Maratón de Santiago 2026

El circuito del maratón volverá a tener como eje principal la Alameda, atravesando distintas comunas de Santiago y combinando tramos urbanos con sectores más exigentes.

Ruta 42K

  • Recorre gran parte de la ciudad, incluyendo sectores de Providencia, Ñuñoa y el sector oriente.
  • Presenta un desnivel exigente y múltiples puntos de hidratación.
  • Es la prueba principal, con salida desde La Moneda y un circuito extendido por avenidas emblemáticas.

Ruta 21K

  • Incluye tramos por Providencia, Macul y Ñuñoa.
  • Diseñado para corredores con experiencia media.

Ruta 10K

  • Trayecto céntrico y más accesible.
  • Ideal para principiantes o quienes buscan una experiencia recreativa.
  • Se concentra principalmente en el casco histórico de Santiago.
Seguir en Seguir en