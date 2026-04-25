Maratón de Santiago 2026: Horarios y recorrido del evento
La competencia reunirá a miles de corredores en tres distancias: 10K, 21K y 42K, con salida y meta en el entorno del Palacio de La Moneda, en pleno centro de Santiago.
El Maratón de Santiago 2026 está listo para dar inicio a su esperada nueva edición, la que se realizará el domingo 26 de abril en las principales calles de la capital.
La competencia reunirá a miles de corredores en tres distancias: 10K, 21K y 42K, con salida y meta en el entorno del Palacio de La Moneda, en pleno centro de Santiago.
A continuación, revisa los horarios oficiales y cómo serán los recorridos de esta gran fiesta del running.
Horarios del Maratón de Santiago 2026
La jornada comenzará temprano, con largadas diferenciadas según la distancia y en modalidad de oleadas para evitar congestión:
- 42K (maratón): 07:30 – 07:40 horas
- 21K (medio maratón): desde las 08:10 horas (oleadas: 08:10, 08:25 y 08:40)
- 10K: 08:00 y 08:10 horas
Además, el evento deportivo arranca oficialmente a las 07:00 horas, mientras que deportistas en categorías especiales largan minutos antes.
Recorrido del Maratón de Santiago 2026
El circuito del maratón volverá a tener como eje principal la Alameda, atravesando distintas comunas de Santiago y combinando tramos urbanos con sectores más exigentes.
Ruta 42K
- Recorre gran parte de la ciudad, incluyendo sectores de Providencia, Ñuñoa y el sector oriente.
- Presenta un desnivel exigente y múltiples puntos de hidratación.
- Es la prueba principal, con salida desde La Moneda y un circuito extendido por avenidas emblemáticas.
Ruta 21K
- Incluye tramos por Providencia, Macul y Ñuñoa.
- Diseñado para corredores con experiencia media.
Ruta 10K
- Trayecto céntrico y más accesible.
- Ideal para principiantes o quienes buscan una experiencia recreativa.
- Se concentra principalmente en el casco histórico de Santiago.