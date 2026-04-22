Maratón de Santiago 2026: Estas son las fechas para retirar el kit de corredor

Los participantes podrán retirar su kit de corredor durante tres jornadas previas a la Maratón de Santiago 2026 y además tendrán acceso a distintas activaciones.

Este domingo 26 de abril se llevará a cabo la Maratón de Santiago 2026, la cual tendrá su punto de partida y meta frente al Palacio de La Moneda.

En el evento participarán 33.000 personas e incluye distancias de 10K, 21K y 42K, comenzando a las 07:40 horas para poder atravesar distintas comunas de Santiago.





¿En qué fechas se puede retirar el kit de corredor para la Maratón de Santiago 2026?

Previo al evento, los corredores deberán asistir a la Expo Running, una instancia donde podrán acceder a activaciones de distintas marcas y retirar su kit de corredor.

La Expo Running estará disponible durante el 23, 24 y 25 de abril en el Centro Cultural Estación Mapocho, ubicado en la comuna de Santiago.

Sus horarios de funcionamiento son:

Jueves 23: Desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.

Viernes 24: Desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Sábado 25: Desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.

Se recomienda llegar a la Expo Running utilizando el Metro de Santiago, donde hay que bajarse en la estación Cal y Canto, perteneciente a la línea 2 y 3.

¿Qué contiene el kit de corredor de la Maratón de Santiago 2026?

Finalmente, según indican las bases de la Maratón de Santiago 2026, el kit de corredor incluye: