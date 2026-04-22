Trini Cerda cruzó la cordillera para defender a Pincoya: Frenó en seco a panelista en TV argentina

La influencer fue invitada a un canal de televisión trasandino para opinar sobre Jennifer Galvarini, quien atraviesa complejos días en Gran Hermano: Generación Dorada. “Yo la veo afectada real, no creo que esto esté siendo una estrategia”, afirmó.

Este miércoles Trinidad Cerda cruzó la cordillera y defendió con todo a Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, en la televisión argentina.

La influencer fue invitada al programa Cortá por Lozano de Telefé para opinar sobre Galvarini, quien atraviesa complejos días en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada.

En las últimas horas, Pincoya acusó ser víctima de hostigamiento constante por parte de los participantes Tamara Paganini, Brian Sarmiento y Martín Rodríguez. Incluso, manifestó sus ganas de irse del programa por la “puerta grande”, es decir, por votación popular.

Sin embargo, la chilena se ha convertido en toda una protagonista de esta edición, ganándose el cariño de los televidentes y siendo salvada en varias ocasiones.





La defensa de Trini Cerda a Pincoya en Argentina

En medio de este conflicto, Cerda viajó a Buenos Aires para defender a su excompañera de Gran Hermano Chile en la TV trasandina.

Los dardos se dirigieron a Brian Sarmiento, exfutbolista que este martes utilizó su única fulminante contra la oriunda de Chiloé, pero fue anulada a los minutos por voto cantado.

“Lo equivocado que está cuando se dé cuenta de que todos nosotros (en Chile), cuando recibimos a los argentinos, somos tremendamente cariñosos“, señaló Trini.

En ese sentido, la ex chica reality sostuvo que “esta guerra que él está poniendo, que es un hostigamiento para Pincoya… encuentro que es un payaso“.





“Hay muchos que están en esta casa sin contar una historia. En el caso de Brian no es planta; él le está poniendo picante, pero está bien equivocado”, agregó.

En otro momento del programa, a Cerda le consultaron sobre la rivalidad entre Pincoya y Tamara Paganini.

“La veo cuando es combativa con Tamara…”, alcanzó a plantear una panelista, siendo frenada por la influencer: “No, no, no, espera… Tamara es combativa con Pincoya”, afirmó.

“Acá hay una mezcla de agotamiento y hostigamiento. Yo la veo afectada real, no creo que esto esté siendo una estrategia, a diferencia de otras veces que decía ‘bueno, está jugando'”, añadió.