“Qué fácil es jugar este juego”: Enemigo de Pincoya le hizo la fulminante en Gran Hermano y la anularon por voto cantado

Tras días de hostigamientos y malos momentos para Pincoya, la oriunda de Chiloé tuvo un instante de felicidad e incluso se rió en la cara de su compañero.

Jennifer “Pincoya” Galvarini tuvo su revancha durante la noche de este martes en Gran Hermano Argentina Generación Dorada y ganó contra su enemigo, Brian Sarmiento.

Tras semanas de hostigamiento contra la oriunda de Chiloé, Brian le hizo la nominación fulminante como represalia a la eliminación de Martín Rodríguez y luego cantó el voto, anulando el proceso completo.





¿Qué pasó con Pincoya en Gran Hermano Argentina?

“Nos faltó el respeto a todos y al pueblo argentino, así que te hice la fulminante para que te vayas”, dijo Sarmiento tras salir del confesionario.

“Bueno”, contestó Pincoya, restándole importancia, pero segundos después “El Big” le dijo al exfutbolista: “Acabas de revelar tu voto, por tal motivo debo anular, dado que es un voto cantado antes de conformarse la placa”.

El exfutbolista se mostró en shock y, aunque aceptó la decisión, Pincoya aprovechó la oportunidad y se rió en su cara, luego de que el dueño de casa más famosa del mundo confirmara: “Pincoya, bajas de la placa”.

“Nada, feliz”, dijo la oriunda de Chiloé y luego susurró: “Qué fácil es jugar este juego”, lo que generó el apoyo de algunos de sus compañeros.

Finalmente, la familia de Pincoya declaró: “Qué felicidad más grande ver a Pincoya sonreír nuevamente dentro de la casa de Gran Hermano, después de días tan intensos”, cerraron.

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