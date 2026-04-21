“¡Tienes una fijación conmigo!”: La pelea de Pincoya en Gran Hermano Argentina que generó acusaciones de hostigamiento

La jugadora oriunda de Chiloé se ha visto expuesta a constantes actitudes de sus compañeros que generaron sus ganas de renunciar a Gran Hermano Argentina.

Este lunes, Jennifer Galvarini estuvo ad portas de renunciar a la casa de Gran Hermano Argentina, tras ser hostigada constantemente por Tamara Paganini, Brian Sarmiento y Martín Rodríguez.

La oriunda de Chiloé estalló en llanto y le pidió a sus compañeros que la votaran para poder irse, todo a raíz de una nueva sanción de Gran Hermano por los gritos en el exterior.





¿Qué pasó con Pincoya?

Los jugadores tienen la orden de entrar inmediatamente una vez que escuchan gritos, lo que no ocurrió en la última oportunidad, por lo que no tienen acceso a piscina, gimnasio y solo hay una hora de agua caliente para bañarse.

Tras la última sanción, Nazareno Pompei se adjudicó la culpa y Brian Sarmiento arremetió contra Pincoya.

“¿Vos solo te vas a hacer cargo, nadie más? Listo, por Pincoya porque también hace lo mismo y la segunda bien, también hizo lo mismo. Salí corriendo, apagué el pucho así y entré, y vos estabas acá sentada y no fuiste capaz de entrar”, sentenció el jugador.

Pincoya explotó y, entre gritos, aseguró: “¡Tienes una fijación conmigo! ¡Yo no me voy a hacer cargo de algo de lo que no tengo la culpa!”.

Pero para el exfutbolista no fue suficiente y luego la acusó de haberle pisado el pie, lo que fue desmentido por Pincoya, generando que otros compañeros defendieran a la chilena.

“Que no le importaba dejar sin comida a los compañeros de Gran Hermano Chile, que hacía las cosas a propósito… Que se cague en la comida, que se c.. en nosotros es una barbaridad. Yo quiero que la gente vea esto”, acusó Brian, quien le repitió a Pincoya: “esto no es Gran Hermano Chile”.

Minutos después, Tamara Paganini cerró el paso a Pincoya en el pasillo, a lo que ella contestó: “Me estás empujando”.

“No. Vos me podés esquivar. ¿O me tenés miedo? Vos soñás con que la gente te tiene miedo. Andá a saber por qué. Será que sos cobarde”, dijo Tamara.

La jugadora argentina fue acusada de racismo tras decirle a Galvarini: “Tenés cara de c…, tenés rasgos de a…” y los reclamos de Pincoya no fueron admitidos, dado que otros jugadores le explicaron que en el país trasandino, sus dichos “no son un acto discriminatorio”.

Finalmente, el público chileno se pronunció, tras ver que Pincoya quería renunciar, e hicieron campaña para eliminar a Martín Rodríguez, amigo de Brian y Tamara.