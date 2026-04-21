Quién es Brian Sarmiento, el ex futbolista que ha tenido conflictos con Pincoya en Gran Hermano

El ex volante pasó por clubes de Argentina, Bolivia, Brasil y España. Además, se hizo muy conocido por las redes sociales y por la frase “Tamo’ activo”.

Complejos momentos son los que ha atravesado Pincoya en Gran Hermano Argentina Generación Dorada, teniendo conflictos con varios participantes.

Uno de los que ha tenido cruces con Jennifer Galvarini es Brian Sarmiento, reconocido ex futbolista argentino que es parte de la tradicional casa.

El jugador estuvo en diferentes clubes profesionales, aunque su mayor notoriedad la ganó muy lejos de las canchas.





Brian Sarmiento, quién es el famoso ex futbolista que está en Gran Hermano

Este otrora volante es oriundo de Rosario e inició su carrera en las inferiores de Estudiantes de Plata, dando muy joven el salto al fútbol español.

A sus 35 años, el ex mediocampista pasó por equipos importantes como Racing, Arsenal de Sarandí, All Boys, Ponte Preta de Brasil, Banfield, Newell’s, Volos de Grecia y Auorora de Bolivia, finalizando su carrera en San Miguel de Argentina el 2022.

El salto a la fama lo dio entre 2016 y 2017, protagonizando diferentes bromas a sus compañeros y transformándose en un verdadero ícono de la frase: “Tamo’ activo”, además de participar en el programa Bailando por un Sueño.

Sin embargo, la fama le jugó una mala pasada y reconoció que comenzó a alejarse de sus amigos y especialmente de su familia, confesando que “la pasé mal”.

A nivel personal, Sarmiento fue notificado por la Justicia argentina de tener deuda de pensión de alimentos de su hija, a lo que se agrega un supuesto distanciamiento de su hermano.