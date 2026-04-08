Pelotazo en el ojo, burlas y habló de su hijo: Pincoya vive nuevos conflictos con Tamara Panganini en Gran Hermano

Las situaciones vividas en las últimas horas llevaron a la familia de Pincoya a emitir un comunicado donde acusan “hostigamiento constante” hacia la jugadora.

Jennifer Galvarini vive complejas horas en Gran Hermano Generación Dorada Argentina, tras la sanción que recibió por los altercados que ha tenido con Tamara Panganini.

En las últimas horas, la jugadora oriunda de Chiloé se ha enfrentado a situaciones que llevaron a la familia a emitir un comunicado donde acusan “hostigamiento constante” hacia Galvarini.





¿Por qué la familia de Pincoya acusa hostigamiento?

Existen tres momentos que han ocurrido en la última jornada del reality argentino que llevaron al público a comenzar una campaña para que Tamara sea eliminada.

El primero ocurrió a media tarde, durante una actividad en la que los jugadores debían lanzar una pelota pequeña a quien querían que respondiera las preguntas que aparecían en un papel.

Panganini le lanzó el objeto a Pincoya y cayó en su ojo: “Te lo juro porque se apague la luz, que fue sin querer”, mencionó la jugadora argentina, a lo que Galvarini admitió: “Me dolió caleta”.

“Dale, te partí un ojo, dale. Quemadura de primer grado y ahora pérdida del globo ocular”, comentó Tamara, a lo que Pincoya arremetió: “No. Es que eso lo hiciste con intención. Todos lo pasan en la mano (…) qué cobarde eres tú, ah”.

En otra oportunidad, Galvarini estaba lavando sus dientes cuando se acercó Tamara y, entre gritos, suelta una prenda de ropa de las manos, mientras le grita: “¡El cuco! ¡Qué susto! Es re loco que se pueda ser cuco y cachavacha al mismo tiempo. No estoy siendo todo lo terrible que puedo, eh, p… sos una p…”.

Luego, junto a otra participante, se burlan de Pincoya y las veces en las que ha mencionado ser médium, tener dones o hacer trabajos de magia. Jennifer no reaccionó.

Durante la noche, Galvarini se sinceró con algunos de sus compañeros y en la cámara 2 menciona: “Yo no voy a dejar que nadie se llene la trompa con mi hijo la c…”.

Finalmente, la jugadora no entró en detalles, pero se mostró bastante molesta y, en medio del proceso, concluyó: “Quiero llevármela encerrada al baño y darle y darle y darle”.