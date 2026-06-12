“Siete años”: El post con el que Cristián Arriagada recordó a Javiera Suárez en aniversario de su muerte

Tras publicar un extenso comunicado abordando alguna de sus más recientes polémicas, el médico cirujano envió un emotivo mensaje con dos emotivas historias en Instagram.

Este viernes 12 de junio se cumplen siete años de la muerte de la periodista Javiera Suárez y su viudo, Cristián Arriagada, la recordó con una emotiva publicación en redes sociales.

El cirujano plástico fue hasta sus historias de Instagram para conmemorar la partida de la comunicadora, quien falleció a causa de un melanoma grado IV, un tipo de cáncer de piel muy agresivo.

“7 años”, escribió Arriagada en una de las dos publicaciones que publicó en la plataforma. En ella, incluyó una fotografía en blanco y negro donde aparece un retrato de exesposa.





En la segunda, en tanto, difundió un homenaje en video que los amigos de Suárez realizaron en el primer aniversario del deceso. En este aparecen cantando la canción Por Amor de José Luis Perales.

Marilú Balbontin, madre de Javiera, también compartió una postal de su hija: “Hoy, mi amor, se cumplen siete años sin ti y por Dios que haces falta“.

Vale mencionar que el post del profesional de la salud fue realizado horas después de dar a conocer un comunicado donde rompió el silencio tras polémica con su exsuegra y defendió a su actual pareja, Kika Silva.