Tras comunicado de Cristian Arriagada: Madre de Javiera Suárez publica sensible mensaje a 7 años de la muerte de su hija

“Por Dios, que haces falta. Te amo”, señaló Marilú Balbontín.

Este viernes, Marilú Balbontín reapareció en redes sociales tras el comunicado que publicó su exyerno, Cristian Arrigada, en redes sociales.

La mujer conmemoró el aniversario de la muerte de su hija, Javiera Suárez, puesto que este 12 de junio se cumplen siete años desde su deceso.





¿Qué dijo Marilú Balbontín?

A través de su cuenta de Instagram, Marilú señaló: “Hoy, mi amor, se cumplen 7 años sin ti y, por Dios, que haces falta. Te amo.”.

La mujer acompañó la publicación con una fotografía de la periodista antes de enfrentar el cáncer que causó su muerte.

La publicación de Marilú llega horas después de que su exyerno y padre de su nieto, Cristian Arriagada, publicara un comunicado donde aseguró que siempre ha tratado con respeto a quienes le rodean.

Aunque no se refirió directamente sobre Marilú o las otras personas involucradas, el médico negó las acusaciones en su contra y defendió a Kika Silva de los ataques en redes sociales.

“Todas las decisiones importantes que he tomado durante estos años han tenido como centro a Pedro y su bienestar (…) y seguiré haciéndolo porque no existe para mí una responsabilidad más importante que esa”, concluyó.

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