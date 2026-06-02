“Afirmaciones inexactas”: Kika Silva rompe su silencio y responde a críticas por su relación con Cristián Arriagada

A través de sus redes sociales, la influencer defendió su nuevo romance y pidió a sus seguidores respeto.

Kika Silva publicó un comunicado este lunes, en el que se refirió a su relación con Cristián Arriagada. Sin mencionarla explícitamente, opinó sobre las críticas en las que se ha visto envuelto su pareja y ella misma.

A través de sus historias de Instagram, la influencer negó acusaciones, defendió su nuevo romance , y pidió a sus seguidores espacio, empatía y respeto.

Kika Silva confirmó su relación con el médico el pasado 23 de mayo, también mediante sus redes sociales, con una fotografía de sus manos tomadas.

Esto fue después de tres intensos y polémicos días para Arriagada, tras los rumores sobre su nueva situación sentimental, y la aparición de acusaciones de presuntas infidelidades a Javiera Suárez, junto con otros cuestionamientos vinculados a su pasado.





Kika Silva responde tras acusaciones contra Cristián Arriagada, su nueva pareja

“En los últimos días se han difundido interpretaciones y afirmaciones inexactas que, con el paso del tiempo, han terminado instalándose como verdades para muchas personas”, escribió Kika.

En este contexto, la modelo reiteró que “es importante recordar que la repetición de una versión no la convierte en un hecho“.

“Todos merecemos la oportunidad de construir nuestra vida y relaciones desde el presente, sin prejuicios ni conclusiones basadas en información incompleta e irreal”, expresó.

Así, Kika Silva hizo una petición a sus seguidores: “Espacio para vivir este proceso personal con tranquilidad. Siempre he intentado ser transparente con ustedes, y por eso sentí que era importante escribir estas palabras”.

“Ojalá nunca perdamos la capacidad de mirar a los demás con empatía y respeto. Muchas veces conocemos apenas una pequeña parte de las historias que juzgamos”, comentó.