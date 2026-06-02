Fuerte sismo sacudió a la zona centro norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 05:53 horas de este martes 2 de junio en la región de Coquimbo.

Un fuerte sismo de 4,6 sacudió este martes 2 de junio a la zona centro norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 05:53 horas y se localizó a 37 kilómetros al oeste de Pichidangui.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 48 kilómetros.