Padre de Javiera Suárez rompe el silencio y defiende a Cristian Arriagada: “Es un muy buen papá, muy presente y cariñoso”

“Salen con una bruja hablando con nuestra hija y diciendo tonteras”, acusó Manuel Suárez, quien aseguró que la información entregada en la prensa es “lejana a la verdad”.

Este jueves, Manuel Suárez, padre de Javiera Suárez, se pronunció respecto al presunto conflicto familiar que existe entre Marilú Balbontín y Cristian Arriagada por las visitas a su nieto.

Además de pedir respeto por la familia, Manuel defendió a Cristian, aseguró que es un buen padre para el niño e incluso expuso que él, en su calidad de abuelo, organiza sus propias visitas de manera directa con Arriagada.





¿Qué dijo el papá de Javiera Suárez?

En conversación con LUN, Suárez arremetió contra Sonia Valenzuela, médium que ha hecho de vocera de Marilú y que ha dado múltiples entrevistas en televisión en los últimos días.

“Me sorprendió y me indignó cuando me contaron todo esto. Soy profesor de Geología en la universidad y hay una lucha por enseñar divulgación científica y salen con una bruja hablando con nuestra hija y diciendo tonteras”, comenzó diciendo Manuel.

En esa misma línea, agregó: “Que estén usando a la Javiera lo encuentro el colmo (…) Porque cualquiera puede decir cualquier tontera. Además, (quiere) proteger a Pedrito, que es un niño muy feliz”.

Manuel aseguró que visita a su nieto todas las semanas. En ese contexto, el padre de Javiera defendió a Cristian Arriagada.

“Veo la relación magnífica que tiene con su padre. Veo cómo se abrazan y juegan. Cristián es un muy buen papá, y a menudo viajan juntos, y todos gozamos las magníficas fotos que nos manda”, señaló.

Además, añadió: “Y, claro, trabaja y debe multiplicarse para estar con él. Soy testigo de la buena calidad de su relación. Veo a un Pedrito realmente feliz y creciendo en un ambiente de cariño”.

El padre de Javiera comentó que puede ver en su nieto aspectos heredados de su hija y luego expresó: “Lo que puedo decir, porque me consta, es que Cristian es un muy buen papá, muy presente y cariñoso, y para quien el cuidado de Pedrito ha sido siempre su mayor preocupación”.

Manuel calificó como “irresponsable y doloroso” las “especulaciones” sobre la vida de Cristian, Javiera y Pedro “para conseguir atención mediática”.

“Estuve hasta el final con la Javi, junto a otros familiares e incluso grandes amigas de ella, y hasta el final hablaba con mucho cariño de Cristian”, aseguró Suárez.

Respecto de las visitas que mantiene con su nieto, Manuel sostuvo: “Simplemente las hemos conversado con Cristián, siempre velando por el bienestar de Pedrito, mi nieto”.

Suárez aseguró que la información entregada en los medios es “lejana a la verdad” y rechazó “que personas sin base alguna” utilicen el nombre de Javiera “para entregar falsedades en base a patrañas y mentiras”.

“Espero estas palabras ayuden a aclarar nuestros sinceros sentimientos y pedir respeto por nuestra familia”, concluyó el hombre a través de una carta.

Cabe destacar que su versión es distinta a la de Marilú Balbontín, madre de Javiera, quien durante la tarde de este jueves reveló que la supuesta razón por la cual Cristian impediría la relación con su nieto es porque la acusaría de tener problemas de salud mental.