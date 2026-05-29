VIDEO | Cardioprotectora y antiinflamatoria: El poder natural de la Granada

En la sección Poder Natural, CHV Noticias estudió junto a la nutricionista Catalina Miranda las propiedades de la granada y el pomelo, dos frutas de temporada ricas en vitamina C, antioxidantes y potasio.

En la sección Poder Natural, CHV Noticias estudió junto a la nutricionista Catalina Miranda las propiedades de la granada y el pomelo, dos frutas de temporada ricas en vitamina C, antioxidantes y potasio.

La granada destaca por sus efectos antiinflamatorios y cardioprotectores, además de aportar omega 5 y ayudar a regular síntomas hormonales en mujeres. Ambas frutas pueden consumirse en jugos, ensaladas o directamente frescas, aprovechando también su alto contenido de fibra.