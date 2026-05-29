Barristas de la U fueron detenidos con una subametralladora y armas de fuego: Pintaban postes en Maipú

Según información policial, cerca de 40 personas se encontraban en una plaza pintando postes con los coleres del club, y en medio de una fiscalización de Carabineros se encontró un bolso con armamento y municiones.

Tres barristas de la Universidad de Chile fueron detenidos portando armas de fuego de grueso calibre en la Villa El Abrazo, comuna de Maipú.

Carabineros acudió al lugar tras llamados al 133 por parte de vecinos del sector, quienes alertaron por el lanzamiento de fuegos artificiales.

Personal policial se presentó en el lugar y se encontraron con unos 40 hinchas del club universitario azul, los que estaban pintando los postes de ese lugar con los colores característicos de este equipo de fútbol.





Carabineros procedió a fiscalizar a todas estas personas que estaban en la actividad, momento en que se percataron que habían dos vehículos cerca y procedieron a examinarlos. En su interior encontraron un bolso que estaba en la parte posterior con tres armas de fuego, una de ellas una subametralladora tipo Uzi.

Hinchas se dieron a la fuga

Tras el hallazgo la mayoría de los hinchas huyeron, salvo tres personas, las cuales lograron ser detenidas por la policía.

Se trata de tres hombres de entre 27 a 40 años de nacionalidad chilena, quienes mantienen antecedentes penales y policiales.

Los sujetos fueron trasladados hasta la comisaría a la espera de las instrucciones de la Fiscalía.

“Se encontró al interior de un vehículo aparentemente propiedad de estas personas, un armamento real con munición, armamento a fogueo y, en este caso, distintos cartuchos de distintos calibres y de armamento”, indicó el capitán de Carabineros, Félix Carrasco, de la Prefectura Santiago Rinconada.