El conductor del matinal de Chilevisión comenzó la edición de este viernes celebrando el histórico triunfo de Universidad Católica por 1-0 frente a Boca Juniors en Copa Libertadores.

Roberto Cox sorprendió con un particular detalle al panel de Contigo en la Mañana tras la histórica clasificación de Universidad Católica ante Boca Juniors por Copa Libertadores.

El conductor del matinal de Chilevisión y reconocido hincha cruzado arribó al estudio este viernes con la camiseta de la UC escondida y comenzó la edición celebrando la victoria de ayer por 1-0 en La Bombonera.

“Qué lindo triunfo el de ayer. A mí me da calor el triunfo. Deja desnudarme, deja sacarme todo“, comenzó, llamando la atención del panel que comparte con Allison Göhler y Andrea Arístegui.





Roberto Cox sorprendió al matinal celebrando el triunfo de la UC ante Boca en Libertadores

Al comienzo de la transmisión de Contigo en la Mañana, Roberto Cox celebró el triunfo de la Universidad Católica en tierras trasandinas abriendo su camisa y dejando ver que debajo traía la camiseta de “La Franja”.

“Primera vez que un equipo chileno le gana a Boca en La Bombonera (…) nosotros celebramos triunfos internacionales”, celebró.

Lo anterior generó la reacción de Andrea Arístegui, quien también es una reconocida hincha del club de San Carlos de Apoquindo.

“Hoy día tiene permiso para todo Roberto, luzca esa camiseta preciosa“, le respondió. Ahora ambos conductores esperan que su equipo siga avanzando en el certamen internacional.

A continuación puedes ver el momento completo.