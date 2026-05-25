Así fue la llegada de Roberto Cox a Contigo en la Mañana: Lo recibieron con broma en vivo que sacó carcajadas

Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y la meteoróloga Allison Göhler le dieron la bienvenida al periodista al matinal de Chilevisión. “Estoy tranquilo”, manifestó en su regreso al programa.

Roberto Cox se reintegró este lunes a Contigo en la Mañana de Chilevisión, recibiendo una calurosa bienvenida por parte de sus compañeros de programa.

El periodista fue recibido por Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y la meteoróloga Allison Göhler en este nuevo ciclo del matinal. “¡Qué rico tenerte!”, expresó Arístegui con un cariñoso abrazo.

“Bienvenido de vuelta, Roberto”, agregó Andrea, destacando la particular jornada que le tocó para su incorporación. “Te elegimos la mañana más fría”, bromeó la animadora.





Sin embargo, Cox tomó con tranquilidad este desafío a pesar de las bajas temperaturas. “Después de tantos años levantándome a las 4:30 y ahora levantarme a las 6, esto no fue nada”, afirmó.

Roberto también agradeció las muestras de cariño de su anterior equipo de CHV Noticias. “De prensa me escribieron varios mensajitos, deseándome suerte para hoy”, señaló. “Somos todos de un mismo canal”, precisó Andrea.

El nuevo fichaje del matinal de Chilevisión reconoció estar “tranquilo” con este nuevo desafío televisivo. “Me desperté a las 06:00, llegué acá y ya estaba la Andrea desde muy temprano”, indicó.

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