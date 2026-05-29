Lidera psicología: Estas son las 10 carreras con más titulados en Chile durante el 2025

Según los datos de la Subsecretaría de Educación Superior, por primera vez en la última década, Psicología superó a Ingeniería Comercial en número de titulados.

El Servicio de Información de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior publicó un informe que da cuenta de las carreras con más profesionales titulados en 2025, el cual fue liderado por Psicología.

Entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 se titularon 392.011 personas en universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), lo que representa un aumento de 24.282 titulados respecto al período anterior.

En universidades, Psicología lideró con 8.212 titulados en 2025 superando a Ingeniería Comercial, que registró 7.256 egresados. En comparación, en 2024 Ingeniería Comercial lideraba con 7.930 titulados, mientras Psicología tenía 6.878.





Las carreras universitarias con más titulados

Según el informe, el top 10 de carreras universitarias con más titulados en 2025 quedó así:

Psicología: 8.212

Ingeniería Comercial: 7.256

Ingeniería Civil Industrial : 6.607

Derecho: 5.062

Enfermería: 4.968

Trabajo Social: 2.945

Medicina: 2.560

Kinesiología: 2.529

Pedagogía en Educación de Párvulos :2.334

Tecnología Médica: 2.271

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica:

En los Institutos Profesionales (IP), las carreras con más titulados fueron:

Administración de Empresas e Ingenierías Asociadas: 5.677

Técnico en Enfermería: 5.535

Técnico en Administración de Empresas: 4.612

Trabajo Social; 4.585

Mientras que en Centros de Formación Técnica (CFT), lideraron: