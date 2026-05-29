Lidera psicología: Estas son las 10 carreras con más titulados en Chile durante el 2025
Según los datos de la Subsecretaría de Educación Superior, por primera vez en la última década, Psicología superó a Ingeniería Comercial en número de titulados.
El Servicio de Información de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior publicó un informe que da cuenta de las carreras con más profesionales titulados en 2025, el cual fue liderado por Psicología.
Entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 se titularon 392.011 personas en universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), lo que representa un aumento de 24.282 titulados respecto al período anterior.
En universidades, Psicología lideró con 8.212 titulados en 2025 superando a Ingeniería Comercial, que registró 7.256 egresados. En comparación, en 2024 Ingeniería Comercial lideraba con 7.930 titulados, mientras Psicología tenía 6.878.
Las carreras universitarias con más titulados
Según el informe, el top 10 de carreras universitarias con más titulados en 2025 quedó así:
- Psicología: 8.212
- Ingeniería Comercial: 7.256
- Ingeniería Civil Industrial : 6.607
- Derecho: 5.062
- Enfermería: 4.968
- Trabajo Social: 2.945
- Medicina: 2.560
- Kinesiología: 2.529
- Pedagogía en Educación de Párvulos :2.334
- Tecnología Médica: 2.271
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica:
En los Institutos Profesionales (IP), las carreras con más titulados fueron:
- Administración de Empresas e Ingenierías Asociadas: 5.677
- Técnico en Enfermería: 5.535
- Técnico en Administración de Empresas: 4.612
- Trabajo Social; 4.585
Mientras que en Centros de Formación Técnica (CFT), lideraron:
- Técnico en Enfermería: 5.528
- Técnico en Administración de Empresas: 3.574
- Técnico en Gastronomía y Cocina: 3.051