Desempleo en Chile alcanza su peor cifra en 5 años y llega al 9,1%
En la región Metropolitana la tasa supera por amplio margen el promedio nacional, alcanzando un 9,7%. Mientras que en el caso de las mujeres, la cifra aumentó un 0,5% más que el período anterior.
El desempleo en Chile registró su peor cifra en cinco años, durante el trimestre febrero-abril de 2026, escalando a un 9,1%, según reportó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
La cifra corresponde a la más alta el trimestre abril – junio del 2021, momento en que el índice de desempleo llegó al 9,5%.
La cifra mostró un incremento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con igual período del año anterior, explicado por el aumento de la fuerza laboral (1,0%), superior al crecimiento registrado por las personas ocupadas (0,7%).
El INE indicó que “las personas desocupadas crecieron 4,1%, impulsadas tanto por quienes se encontraban cesantes (3,3%) como por aquellas que buscaban trabajo por primera vez (11,6%)”.
En el caso de la región Metropolitana, la tasa de desempleo llegó al 9,7%, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales en doce meses.
Desempleo femenino
En cuanto a las mujeres, el desempleo presentó un nuevo incremento, alcanzando el 10,5%, un 0,5% más que el período anterior.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, las mujeres vieron aumentar en 0,8% el desempleo producto del ascenso de 2,1% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,3% registrado por las ocupadas.
Respecto a los hombres, la desocupación alcanzó el 8 %, constituyendo una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado.