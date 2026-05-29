Desempleo en Chile alcanza su peor cifra en 5 años y llega al 9,1%

En la región Metropolitana la tasa supera por amplio margen el promedio nacional, alcanzando un 9,7%. Mientras que en el caso de las mujeres, la cifra aumentó un 0,5% más que el período anterior.

El desempleo en Chile registró su peor cifra en cinco años, durante el trimestre febrero-abril de 2026, escalando a un 9,1%, según reportó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra corresponde a la más alta el trimestre abril – junio del 2021, momento en que el índice de desempleo llegó al 9,5%.

La cifra mostró un incremento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con igual período del año anterior, explicado por el aumento de la fuerza laboral (1,0%), superior al crecimiento registrado por las personas ocupadas (0,7%).





El INE indicó que “las personas desocupadas crecieron 4,1%, impulsadas tanto por quienes se encontraban cesantes (3,3%) como por aquellas que buscaban trabajo por primera vez (11,6%)”.

En el caso de la región Metropolitana, la tasa de desempleo llegó al 9,7%, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales en doce meses.

Desempleo femenino

En cuanto a las mujeres, el desempleo presentó un nuevo incremento, alcanzando el 10,5%, un 0,5% más que el período anterior.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, las mujeres vieron aumentar en 0,8% el desempleo producto del ascenso de 2,1% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,3% registrado por las ocupadas.

Respecto a los hombres, la desocupación alcanzó el 8 %, constituyendo una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado.