Viñuela respalda romance de Kika Silva y Cristián Arriagada: “Javi quería que él fuera feliz”

El comunicador habló del doctor, con quien comparte una amistad desde hace varios años, y entregó su apoyo a la relación asegurando que hubiese sido el deseo de Javiera Suárez.

José Miguel Viñuela se sinceró sobre el romance entre Kika Silva y Cristián Arriagada, vuido de Javiera Suárez.

El animador, quien comparte una relación de amistad con el doctor y también era amigo de la fallecida periodista, respaldó la relación y aseguró que los ve felices.

“Me quedo con el deseo de Javi. Ella quería que él fuera feliz. Creo que la Javi estaría feliz de que Cristián rehízo su vida”, aseguró en conversación con Las Últimas Noticias.





Por otra parte, el comunicador destacó la labor de padre que realiza Cristián Arriagada en solitario, enfatizando en que está presente para si hijo.

“Cristián es nuestro amigo y lo que vemos nosotros es un papá súper presente, muy involucrado en las actividades de su hijo. Me quedo con eso. Habla mucho de él ver un papá presente que se las banca solo”, expuso.

El romance de Kika Silva y Cristián Arriagada

La semana pasada Cecilia Gutiérrez dio a conocer el romance entre Kika Silva y Cristián Arriagada, asegurando que eran amigos desde hace tiempo.