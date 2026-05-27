“No sabía que estaba prohibido…”: Junior Playboy respondió a Pamela Díaz tras querella por injurias

“La verdad siempre sale a la luz; no se puede tapar el sol con un dedo”, aseguró el ex chico reality a través de un video que publicó en Instagram.

José Luis Concha, mejor conocido como Junior Playboy, respondió a Pamela Díaz tras la querella que interpuso en su contra por “injurias y calumnias por medios de comunicación”.

A través de redes sociales, aseguró que “puede estar confundida en este tiempo”. “Esto va para ti mujer, no es la manera de llegar hacia mí”, dijo, antes de la lanzar dos besos a la cámara.

“No digo tu nombre, porque ya lo veremos en el tribunal, juicio total. Pero, recuerda que yo no miento y a nada le temo“, advirtió el ex chico reality.

Finalmente, Concha declaró: “Yo no sabía que decir la verdad estaba prohibido en 2026 (…) La verdad siempre sale a la luz; no se puede tapar el sol con un dedo, más aún cuando ese dedo está sucio de verdad”.





Las polémicas declaraciones de Junior

Fue este martes cuando se dio a conocer que Díaz presentó la querrella ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago contra el chico reality por “injurias y calumnias por medios de comunicación”.

La acusación surgió tras una aparición de Junior en el espacio web “Cuéntamelo todo y exagera”, donde afirmó que Díaz ingresa sustancias ilícitas a reality shows.

“Metió de todo, todos los vicios, por eso andaban todos con gafas”, aseveró. “Lamentablemente, hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Díaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas”.