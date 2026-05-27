FNE acusa colusión entre Pluxee y Edenred en vales de alimentación y vestuario: Esta es la millonaria multa que exigen

La investigación señaló que ambas emrpesas sostuvieron acuerdos para beneficiarse entre marzo de 2013 y octubre de 2021. Los ejecutivos utilizaban teléfonos de prepago y aplicaciones de mensajería para evitar dejar rastro.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) interpuso un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Pluxee Chile S.A. (empresa que hasta 2024 operó en el país bajo la marca Sodexo) y Edenred Chile S.A., acusando haber pactado y ejecutado un acuerdo para repartirse cuotas de mercado.

Además, cuatro exejecutivos de ambas firmas también fueron acusados por haber operado durante cerca de nueve años en el mercado de vales de alimentos y vestuario.



La conducta habría afectado los servicios de intermediación y administración de beneficios de alimentación y vestuario en todo Chile, al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021.





Según detalló la FNE, durante ese período ambas compañías renunciaron a competir en licitaciones públicas y privadas para mantener cautivos a sus respectivos clientes, incluyendo “mecanismos de compensación para los casos en que no se cumpliera dicho objetivo”.

FNE solicita millonaria multa

En su requerimiento, la FNE subrayó la gravedad de las conductas investigadas, señalando que estas impactaron un mercado altamente concentrado, donde las dos empresas involucradas concentraban en conjunto más del 80% de participación.

Junto con eso, advirtió la existencia de condiciones que dificultaban el ingreso de nuevos actores al mercado.

Ante esto, la FNE solicitó al TDLC que aplique a Pluxee una multa de 41.744 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a US$ 39,6 millones, y a su exgerente general una sanción de 110 UTA, que equivalen a poco más de US$ 104 mil.

“La acusación que hemos presentado busca sancionar la conducta de las empresas y sus ejecutivos, que afectó la cobertura en condiciones competitivas de necesidades básicas como la alimentación de trabajadores y estudiantes”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.

Cómo operaba el cartel

Durante la investigación, la FNE accedió a registros de comunicaciones entre altos ejecutivos de ambas compañías y efectuó allanamientos en algunos de sus domicilios particulares, lo que permitió aclarar el funcionamiento del presunto cartel.

los contactos entre ejecutivos comenzaron a inicios de 2013, después de que Sodexo perdiera un contrato frente a Edenred, cuya oferta resultó más conveniente para el cliente.

Desde ahí, harbían sostenido reuniones y negociaciones entre los principales representantes de ambas empresas.

Según la investigación, los ejecutivos utilizaban teléfonos de prepago, correos electrónicos personales y aplicaciones de mensajería como Telegram, para evitar dejar rastros de las conductas investigadas.

También se detectó que las reuniones entre competidores eran coordinadas bajo nombres como “Desayuno con primos CL” o “Reunión con los primos”, en alusión a que ambas compañías pertenecían a capitales franceses.