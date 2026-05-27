Tragedia en Coquimbo: Adulto mayor en scooter murió atropellado por camión mientras iba a su trabajo

La víctima fue identificada como Segundo Villegas, quien desde hace 14 años se desempeñaba como conserje en La Serena. Según contó su familia, hace un tiempo había comprado un scooter eléctrico para facilitar sus desplazamientos diarios.

Una nueva tragedia vial golpeó este martes a la región de Coquimbo. Un hombre de 74 años falleció luego de ser atropellado por un camión mientras se dirigía a su trabajo en scooter eléctrico.

El accidente ocurrió cerca de las 07:00 horas en avenida Regimiento Arica, en el límite entre La Serena y Coquimbo. Tras el impacto, la víctima fue trasladada en estado crítico hasta el Hospital de Coquimbo, donde finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

La Fiscalía instruyó diligencias a la SIAT de Carabineros para esclarecer la dinámica del hecho. Además, desde el Ministerio Público informaron que el conductor del camión pasó a control de detención por presuntamente abandonar el lugar sin prestar auxilio.





¿Quién era el adulto mayor que murió en accidente?

La muerte de Segundo Villegas generó profundo impacto entre sus cercanos. Su hermana, Elsa Aguirre, lo recordó como un hombre responsable y comprometido con su trabajo como conserje en el sector de Cuatro Esquinas, labor que desempeñaba desde hace 14 años.

“Muy buen hermano. Trabajador, honrado, sacrificado. Todos los días trabajaba”, relató Elsa en conversación con el medio local El Día.

Antes de convertirse en conserje, Segundo trabajó como mariscador y en labores agrícolas. Aunque ya estaba jubilado, decidió seguir trabajando para ayudar económicamente en su hogar.

Según contó su familia, hace un tiempo había comprado un scooter eléctrico para facilitar sus desplazamientos diarios hacia el trabajo.

“Se compró el scooter a crédito y lo pagó completo. Era súper responsable”, comentó su hermana, quien además aseguró que siempre utilizaba casco y chaleco reflectante.